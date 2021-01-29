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ЕС запретил экспорт вакцин от COVID-19 без спецразрешения

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Евросоюз (ЕС) запретил вывоз вакцин от коронавируса со своей территории с 30 января до 31 марта 2021 года без получения специального разрешения от стран — членов сообщества. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК) в пятницу, 29 января.

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«Целью этой меры является обеспечение своевременного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех граждан ЕС и преодоление текущего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС», — говорится в заявлении.

В частности, Еврокомиссия обеспокоена отсутствием прозрачности в методах работы некоторых компаний и хочет иметь полную информацию, чтобы гарантировать выполнение своих договорных обязательств. Вместе с тем ЕК исключает из этой схемы поставки вакцин нуждающимся соседним странам.

«Стремясь проявить международную солидарность, ЕС исключил из этой схемы поставки вакцины для гуманитарной помощи или предназначенные для стран, подпадающих под действие программы COVAX, а также для наших соседей», — отмечается в публикации.

В Еврокомиссии добавили, что данная мера адресная, соразмерная, прозрачная и временная.

Европейский союз 28 января согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе стало известно, что после фиксации летальных исходов и побочных эффектов у пациентов, привившихся вакциной от Pfizer/BioNtech, в Евросоюзе не изменили стратегию по вакцинации населения, однако усилили контроль за прививочной кампанией.

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