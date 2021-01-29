Благоустройство набережных трех рек продолжится в Петербурге

В этом году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется обновить 12 общественных пространств Санкт-Петербурга.

На улице Богайчука в поселке Металлострой продолжат создание парка «Зима-лето». Рядом с Научным центром реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта благоустроят Бестужевский сад. Также общественное пространство появится возле Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Заневском проспекте, передает телеканал «78».

Кроме того, продолжится благоустройство Суздальских озер, набережных рек Карповка, Охта и Оккервиль. У станции метро «Приморская» на месте пустыря на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей появится сквер «Осенний марафон».

Ранее власти Санкт-Петербурга подобрали площадку под будущий вокзал для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной столицей. Работы планируется завершить к концу 2027 года. В конце 2025-го предусматривается запуск в эксплуатацию участка до Твери. К магистрали подключат также Клин и Великий Новгород.