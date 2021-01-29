Врио главы Дагестана отметил вклад «Россетей» в электроснабжение региона

Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов 29 января выразил благодарность руководству и сотрудникам компании «Россети» за вклад в обеспечение электроснабжения региона.

«Вы оперативно откликаетесь на любые отключения электроснабжения в нашем регионе. Причем часто вам приходится восстанавливать не только свои участки сетей, но и те, которые принадлежат муниципалитетам или вовсе являются бесхозяйными», — заявил он в ходе совещания, посвященного электро- и газоснабжению Дагестана.

Кроме того, врио главы субъекта также обратил внимание на бесперебойную работу «Россетей», несмотря на неплатежи коммунальных предприятий компании.

Участники совещания обсудили программу повышения надежности до 2025 года, в рамках которой планируется отремонтировать еще более 5,5 тыс. км линий электропередачи, 90 подстанций и 1889 трансформаторных пунктов.

Параллельно с этой инициативой запущена программа снижения потерь, на которую выделены средства в объеме 10,7 млрд рублей. Предполагается, что ее реализация позволит сократить потери электроэнергии до 21,13%.

Кроме того, компания намерена консолидировать электрические сети и тем самым снизить аварийность на полученных объектах. К восстановительным работам при нарушениях на объектах республики зачастую привлекаются специалисты «Россетей».

Еще одним приоритетным направлением работы в Дагестане является борьба с бездоговорным потреблением и незаконным техприсоединением.

По словам Меликова, предприятия республики готовы осуществлять выпуск продукции для нужд «Россетей».

«Эта продукция может быть использована для реализации программ «Россетей» по модернизации сетевого комплекса республики. Это взаимовыгодное сотрудничество на благо и экономики региона, и сетевой компании, и населения», — добавил он.

«Россети» обслуживают населенные пункты республики с населением более 3,1 млн человек. В 2020 году количество технологических нарушений на территории Дагестана снизилось на 23% по сравнению с 2017 годом. Среднее время восстановления электроснабжения снизилось на 19%. Помимо того, «Россети» ведут последовательное обновление автопарка региона. Новая техника повысит оперативность ремонтных работ на энергообъектах республики.

В целях повышения уровня профессионального мастерства персонала компании «Россети» обмениваются опытом работы со столичными цифровыми объектами и посещают мероприятия по повышению квалификации.