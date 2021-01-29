Более 700 млн рублей направят на жилье для детей-сирот в Красноярске

В Красноярске в этом году планируют обеспечить жильем 350 человек, выросших в детдомах. Об этом сообщает городская мэрия.

На данный момент власти разместили 30 закупок на приобретение квартир. Их площадь должна составлять от 22 до 42 кв. м, а стоимость каждой — от 1,5 млн до 2,3 млн рублей.

Подобные закупки планируется размещать еженедельно. Всего на эти цели выделено 704,6 млн рублей.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, в 2020 году между мэрией Красноярска и министерством образования края было заключено соглашение на реализацию проекта по обеспечению жильем детей-сирот. К началу 2021 года свои квартиры появились у 248 человек.

27 января сообщалось, что правительство России утвердило план мероприятий в рамках «Десятилетия детства». В программе указаны задачи по реформированию системы опеки и попечительства, усовершенствованию порядка учета нуждающихся в жилье и расширении форм обеспечения сирот жилыми помещениями.