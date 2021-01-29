Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области возросло до восьми

Число погибших в результате ДТП в Самарской области возросло до восьми. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, также возросло число пострадавших — до 13 человек.

Ранее в этот же день сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших.

По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла вечером в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen. В районе ДТП введено реверсивное движение.

В настоящее время на месте происшествия работают медики. Уточняется точное количество людей, находившихся в автобусе.

На место аварии также выехали следователи, начата доследственная проверка.