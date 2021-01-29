Аукцион на ремонт шести дорог объявили в Биробиджане

В Биробиджане в этом году планируется привести в порядок 16 дорожных объектов. По шести из них объявлен аукцион, рассказал мэр города Александр Головатый.

Как сообщили ИА EAOMedia в горадминистрации, ожидаются торги по работам на улицах Стяжкина, Широкой и Советской, в переулке Аремовский, на проезде от улицы Советской до железнодорожного переезда и подъезде к городскому кладбищу.

В ближайшее время планируется объявить аукционы по дорогам на улице Запарина, подъезде к поселку Августовскому, улице Набережной.

Продолжается подготовка необходимой документации по улице Биршоссе, где будут приведены в порядок сразу два участка.