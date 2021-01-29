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Суд отправил брата Навального под домашний арест

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Тверской суд города Москвы в пятницу, 29 января, отправил под домашний арест брата блогера Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

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Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов. Олег Навальный проведет под домашним арестом до 23 марта.

Ранее в этот же день стало известно, что МВД России попросило суд отправить под домашний арест брата Навального, а также еще четверых фигурантов дела о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в Москве.

Речь идет о юристе «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь, лидере профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координаторе штаба Навального Олеге Степанове. Информации о решении суда в отношении их не поступало.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Вдобавок к этому выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций были больны COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Помимо этого, Следственный комитет РФ в связи с акциями возбудил ряд уголовных дел, в том числе о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Именно в рамках расследования дела, возбужденного по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), 27 января в квартире Навального на Люблинской улице прошел обыск. В помещении в этот момент находился его брат Олег.

Кроме того, сообщалось, что обыски в рамках уголовного дела проводятся не только у Навальных, но и у некоторых сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» более чем по 10 адресам.

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