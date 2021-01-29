В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений

Власти Санкт-Петербурга с 30 января отменили ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 до 6:00. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». С 30 января снимается ряд ограничений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах, но кроме фуд-кортов и фуд-плейсов, смогут принимать посетителей круглосуточно.

Помимо этого, открываются океанариумы, но с соблюдением стандарта безопасности и обеспечения нахождения на 10 кв.м площади океанариума не более одного человека. До 50% увеличивается предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах.

Также с 30 января будут изменены условия доступа зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. Так, допускается одновременное присутствие на мероприятии зрителей в количестве не более 50% от наполняемости места проведения. При этом общее количество зрителей не должно превышать 15 тыс. человек.

4 декабря 2020 года в городе вступили в силу новые ограничения. Приостанавливалась работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны были закрыты.

В конце декабря предприятиям общественного питания в городе разрешили с 4 по 31 января работать с 6:00 до 23:00. Аналогичный режим действовал и для предприятий общепита в торговых центрах, но при соблюдении двух условий. Первое — они обязаны иметь отдельный вход с улицы. Второе — не обладать сквозным доступом в другие помещения ТЦ.

5 января губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщал, что ограничительные меры, введенные в на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19 в городе.

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