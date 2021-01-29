Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США
Происшествия
В Самарской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек
Общество
В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
Общество
Названы сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в России
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Мир
Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии
Мир
В Турции анонсировали начало работы совместного с Россией центра по Карабаху
Сюжет:

В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Санкт-Петербурга с 30 января отменили ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 до 6:00. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вернулся вкус: как пандемия изменила работу ресторанов
И клиенты, и заведения общепита ориентируются на понятную еду, которая одинаково хорошо будет смотреться как дома, так и в зале

«Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». С 30 января снимается ряд ограничений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах, но кроме фуд-кортов и фуд-плейсов, смогут принимать посетителей круглосуточно.

Помимо этого, открываются океанариумы, но с соблюдением стандарта безопасности и обеспечения нахождения на 10 кв.м площади океанариума не более одного человека. До 50% увеличивается предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах.

Также с 30 января будут изменены условия доступа зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. Так, допускается одновременное присутствие на мероприятии зрителей в количестве не более 50% от наполняемости места проведения. При этом общее количество зрителей не должно превышать 15 тыс. человек.

4 декабря 2020 года в городе вступили в силу новые ограничения. Приостанавливалась работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны были закрыты.

В конце декабря предприятиям общественного питания в городе разрешили с 4 по 31 января работать с 6:00 до 23:00. Аналогичный режим действовал и для предприятий общепита в торговых центрах, но при соблюдении двух условий. Первое — они обязаны иметь отдельный вход с улицы. Второе — не обладать сквозным доступом в другие помещения ТЦ.

5 января губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщал, что ограничительные меры, введенные в на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19 в городе.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021