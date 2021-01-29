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Власти Нью-Йорка обвинили в занижении статистики по COVID-19

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Власти штата Нью-Йорк занижают статистику по COVID. Об этом заявил генеральный прокурор региона. Проблемы с документацией обнаружили в домах престарелых, передает телеканал «Известия». Юристы изучили данные из 62 пансионатов штата. Смертность в этих учреждениях уменьшают на 50%. Многих погибших — тех, кто умер от вируса после перевода из дома престарелых в больницы, — не включали в официальные данные. Доклад генпрокурора начали изучать в сенате Нью-Йорка.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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