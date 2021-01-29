Суд признал банкротом экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы 29 января признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества. Об этом свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — цитирует «РИА Новости» данные из карточки дела.

Вместе с тем другие подробности заседания в материалах на текущий момент не фигурируют.

В декабре 2017 года Центробанк России заявил, что обнаружил манипуляции с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов. Тогда же стало известно, что Дмитрий Ананьев уехал из России.

10 сентября 2019 года Следственный комитет России заочно предъявил экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В этот же день их заочно арестовали и объявили в международный розыск.

30 мая 2019 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму до 282,2 млрд рублей.