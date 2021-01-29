Роскомнадзор попросили рассмотреть возможность удаления TikTok из магазинов приложений

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко направил в Роскомнадзор обращение, в котором попросил службу в случае распространения в TikTok противоправного контента удалить приложение соцсети из App Store и Google Play.

В комиссию, по словам общественника, поступает много обращений от граждан, а также от представителей родительских и просемейных организаций, указывающих на проблематику соблюдения платформой TikTok российского законодательства. В частности, речь идет о контенте, в котором детей призывают к участию в несогласованных массовых акциях.

«В случае дальнейшего распространения через платформу нарушающего закон контента предлагаем рассмотреть возможность об инициировании удаления приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей», — цитирует Рыбальченко РАПСИ в пятницу, 29 января.

Рыбальченко добавил, что комиссия планирует осуществлять собственный контроль распространения в TikTok опасного для детей контента.

Отмечается, что в Роскомнадзор с просьбой заблокировать TikTok из-за размещения на платформе призывов к участию подростков в несогласованных акциях также обратился руководитель Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов.

Он отметил, что подобные призывы несут прямую угрозу жизни и здоровью детей. Вдобавок к этому сообщается, что Коченов обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой пресекать подобные действия в Сети.

20 января в соцсетях зафиксировали массовое распространение призывов к участию в таких акциях, адресатами распространения стали дети в возрасте 12–14 лет. На следующий день в интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несогласованные мероприятия.

В свою очередь, Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности интернет-ресурсы за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Служба отмечала, что призывы к подросткам к участию в несогласованных акциях 23 января выявили в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и на YouTube. В Роскомнадзоре заявили, что ко дню проведения незаконных акций соцсети удалили 89% таких материалов. В TikTok таких призывов было больше всего.

Следственный комитет России на фоне происходящего возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

23 января несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были в том числе дети.