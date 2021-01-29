Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Доклинические испытания вакцины от COVID-19 в виде йогурта завершат в 2021 году
Происшествия
В Самарской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек
Мир
Минкульт Украины внес еще пять российских артистов в черный список
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
Общество
Названы сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в России
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Мир
Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии
Мир
В Турции анонсировали начало работы совместного с Россией центра по Карабаху

Территорию опережающего развития «Хабаровск» расширили для молочников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Территорию опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» в Хабаровском крае расширили под строительство нового молочного завода и животноводческого комплекса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает 29 января ИА PrimaMedia.

Как уточняет агентство, территорию расширят за счет участков Вяземского района края. Реализация проектов позволит создать более 300 рабочих мест, а также привлечь свыше 4,7 млрд рублей инвестиций.

Проект строительства молокозавода и животноводческого комплекса ООО «Грин Агро-Хабаровск» предоставило на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Изначально, ввести завод в работу планировалось уже в I квартиле 2021 года, однако сроки были скорректированы.

По данным ИА PrimaMedia, в Хабаровском крае в последние годы производится около 25 тыс. т молока ежегодно. В 1990 году этот показатель достигал 147 тыс. т.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021