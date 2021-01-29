Территорию опережающего развития «Хабаровск» расширили для молочников

Территорию опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» в Хабаровском крае расширили под строительство нового молочного завода и животноводческого комплекса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает 29 января ИА PrimaMedia.

Как уточняет агентство, территорию расширят за счет участков Вяземского района края. Реализация проектов позволит создать более 300 рабочих мест, а также привлечь свыше 4,7 млрд рублей инвестиций.

Проект строительства молокозавода и животноводческого комплекса ООО «Грин Агро-Хабаровск» предоставило на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Изначально, ввести завод в работу планировалось уже в I квартиле 2021 года, однако сроки были скорректированы.

По данным ИА PrimaMedia, в Хабаровском крае в последние годы производится около 25 тыс. т молока ежегодно. В 1990 году этот показатель достигал 147 тыс. т.