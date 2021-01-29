Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Доклинические испытания вакцины от COVID-19 в виде йогурта завершат в 2021 году
Происшествия
В Самарской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек
Мир
Минкульт Украины внес еще пять российских артистов в черный список
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
Общество
Названы сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в России
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Мир
Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии
Мир
В Турции анонсировали начало работы совместного с Россией центра по Карабаху

Госэкспертиза отправила проект новой школы в Хабаровске на доработку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госэкспертиза не приняла проект новой школы, которую хотят построить в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске. Документацию отправили на доработку, сообщает 29 января ИА AmurMedia.

До конца I квартала 2021 года проектировщикам необходимо устранить замечания. По словам экспертов, недочеты несущественные, поэтому должны быть исправлены до 3 февраля.

Новую современную школу планируется возвести в Индустриальном районе города. Под строительство отведен участок в районе улицы Вахова площадью почти 3 га.

По словам начальника управления образования горадминистрации Татьяны Матвеенковой, школа в микрорайоне «Строитель» очень нужна. Ближайшие учреждение (школы № 24, 62 и 68) загружены на 170%.

Новая школа рассчитана на 1100 учеников. Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд рублей. Сейчас, отметила Матвеенкова, горадминистрация подготовила письмо в адрес краевого правительства с просьбой оказать содействие во включении объекта в нацпроект «Образование».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021