Госэкспертиза отправила проект новой школы в Хабаровске на доработку
Госэкспертиза не приняла проект новой школы, которую хотят построить в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске. Документацию отправили на доработку, сообщает 29 января ИА AmurMedia.
До конца I квартала 2021 года проектировщикам необходимо устранить замечания. По словам экспертов, недочеты несущественные, поэтому должны быть исправлены до 3 февраля.
Новую современную школу планируется возвести в Индустриальном районе города. Под строительство отведен участок в районе улицы Вахова площадью почти 3 га.
По словам начальника управления образования горадминистрации Татьяны Матвеенковой, школа в микрорайоне «Строитель» очень нужна. Ближайшие учреждение (школы № 24, 62 и 68) загружены на 170%.
Новая школа рассчитана на 1100 учеников. Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд рублей. Сейчас, отметила Матвеенкова, горадминистрация подготовила письмо в адрес краевого правительства с просьбой оказать содействие во включении объекта в нацпроект «Образование».