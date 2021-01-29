СК начал проверку после схода снега с крыши морга на женщин в Уфе

Следственные органы по Калининскому району Уфы проводят проверку после того, как с крыши больницы сошла снежная «лавина», накрывшая стоящих внизу двух женщин. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

По предварительным данным следствия, 29 января при проведении работ по уборке снега с крыши здания ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 13 г. Уфа» на улице Цветочная произошел сход снежной массы на двух женщин, после чего пострадавшие были доставлены в медучреждение.

«Следователям предстоит опросить пострадавших, очевидцев и сотрудников учреждения, установить лиц, ответственных за содержание имущества здания, а также все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении работ по уборке снега с крыши учреждения, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

О происшествии стало известно ранее в этот же день. Отмечалось, что снег сорвался с крыши здания морга по улице Цветочной.

Также был поврежден автомобиль «Лада Гранта», припаркованный у здания.