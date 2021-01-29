Въезд во Владивосток по объездной трассе вновь открыли в Приморье

В Приморском крае для большегрузных автомобилей вновь открыли объездную дорогу пос. Новый Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Об этом 29 января сообщает ИА PrimaMedia.

По данным агентства, запуск фур на трассе проводился постепенно. Движение на въезде во Владивосток регулируют наряды ДПС, также они внимательно отслеживают, как большегрузы справляются с маршрутом.

Как пишет агентство, ранее трассу пришлось закрыть в связи с обледенением дорожного полота и снежными накатами, образовавшимися в результате непогоды.

Десятки фур три дня простояли под Владивостоком. Очередь образовалась от Океанской до поселка Мирный.

Днем 28 января сообщалось о более 100 ДТП, произошедших во Владивостоке за два дня, когда дороги города превратились в каток. Днем ранее из-за непогоды и похолодания в ГИБДД поступило 87 вызовов. Пострадал один человек.