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Прохожие спасли провалившегося под лед мужчину в Магадане

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Жители Магадана спасли мужчину, который провалился под лед водоема, выбрался, но начал замерзать. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инцидент произошел утром 29 января на водоеме за зданием ГИБДД и гаражными кооперативами. По словам неравнодушных магаданцев, они случайно заметили, что кто-то лежит на спине. Когда подъехали ближе, поняли, что это мужчина лет 40, по пояс мокрый. Вероятно, он смог отползти от разлома, но самостоятельно передвигаться или снять мокрую одежду у него не получалось. На момент обнаружения он находился почти в бессознательном состоянии.

Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД, которые, в свою очередь, немедленно вызвали «скорую». Пострадавший 1986 года рождения госпитализирован в Магаданскую областную больницу.

Ранее в январе в Уватском районе Тюменской области инспекторы ГИБДД Александр Муравьев и Александр Кузяев спасли десятки водителей и пассажиров, которые в мороз попали в беду на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск. Среди них оказался житель Ханты-Мансийска, автомобиль которого заглох на 470-м км дороги. Мужчина, а также двое детей стали замерзать.

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