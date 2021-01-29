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Прокуратура пригрозила участникам акций 31 января статьей о массовых беспорядках

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Генпрокуратура России заявила, что провокации и насилие со стороны участников несанкционированных акций будут квалифицировать как массовые беспорядки. Соответствующее сообщение ведомства опубликовано в пятницу, 29 января.

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В частности, в МВД предупредили, что сотрудники полиции могут привлечь участников незаконных акций по ст. 20.2 КоАП России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Санкция статьи предусматривает административный арест сроком до 15 суток, а за повторное нарушение — до 30 суток.

Помимо этого, за организацию массовых беспорядков, участие в них и оказание вооруженного сопротивления протестующим может грозить уголовная ответственность по ст. 212 УК РФ.

Согласно этой статье, за участие в массовых беспорядках грозит до восьми лет лишения свободы, а за их организацию — до 15 лет.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. За различные правонарушения во время несанкционированной акции в столице к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Кроме этого, расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. Так, 28 января Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, который на допросе признал свою вину в применении насилия к сотрудникам ОМОНа.

В Генпрокуратуре также потребовали от Роскомнадзора блокировать в Сети призывы к участию к несогласованным акциям. Также в ведомстве напомнили о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на незаконные акции. 20 января в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами стали дети в возрасте 12–14 лет.

25 января Пятый канал сообщил, что сторонники блогера Алексея Навального объявили о новой несанкционированной акции 31 января в его поддержку.

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