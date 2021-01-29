Мужчина украл в иркутском храме куртку с 500 тыс. рублей в кармане

В Иркутске мужчина украл в Преображенском храме куртку во время богослужения и случайно нашел в ее кармане 500 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону в пятницу, 29 января.

Отмечается, что 41-летний житель города Черемхово, имя которого не раскрывается, тайно надел на себя чужую вещь и вышел из здания церкви. Позже он обнаружил в кармане документы, ключи от квартиры и машины, а также указанную сумму денег.

Мужчина отправился делать покупки и за сутки израсходовал половину украденной суммы. После этого его задержали полицейские.

«Задержанный признал свою вину и рассказал, что не ожидал найти в кармане куртки полмиллиона рублей», — приводит сайт ведомства слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Выяснилось, что нарушитель и ранее переодевался в чужие вещи во время церковных служб. Его взяли под стражу и возбудили против него уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»)

Потерпевшему вернули его ключи и документы. Деньги он сможет забрать после следствия.

В ноябре прошлого года трое подростков украли из церкви в городе Новоуральск ящик для пожертвований.

Сотрудники Росгвардии сначала нашли в лесопарковой зоне сам ящик, а потом задержали одного из похитителей. Позже задержали и его подельников. По данным ГУ МВД по Свердловской области, задержанные — 2006 и 2009 годов рождения. Они состоят на учете в ПДН.

Собранные средства удалось вернуть.