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«Аэрофлот» временно сократит частоту полетов по ряду зарубежных направлений

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 28 марта по 30 апреля временно сократит частоту рейсов на некоторых международных направлениях. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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«Аэрофлот» временно вносит изменения в программу международных регулярных рейсов. С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полетов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам, чьи рейсы отменены, предложат перебронирование на выполняемые полеты или же будет произведен возврат денежных средств за неиспользованный перелет.

Ранее, 27 января, стало известно, что «Аэрофлот» в марте–апреле отменит ряд регулярных международных рейсов из России из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией COVID-19.

В частности, с 28 марта по 30 апреля будут отменены рейсы из Москвы в Аликанте, Амстердам, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Берлин, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Варшаву, Вашингтон, Вильнюс, Гавану, Гонконг, Дублин, Ереван, Загреб, Кишинев, Копенгаген, Лиссабон, Мадрид, Ниццу, Нью-Йорк, Осло, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Ханой, Хошимин и другие.

В тот же день сообщалось, что Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией. Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва–Дели, до трех рейсов в неделю будет осуществляться по направлению Москва–Каир.

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