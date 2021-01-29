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Заболевшую COVID-19 москвичку обнаружили на незаконной акции 23 января

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28-летнюю москвичку с COVID-19 приложение «Социальный мониторинг» дважды зафиксировало на Пушкинской площади 23 января во время несанкционированной акции и один раз в районе Садового кольца. Об этом сообщает в пятницу, 29 января, телеканал РЕН ТВ.

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Женщина отрицает участие в незаконных акциях, однако признает, что 23 января нарушила карантин, когда выходила из дома в магазин на станции метро «Тульская».

Вместе с тем, по сведениям журналистов, ее дом находится на станции метро «Улица Академика Янгеля» — в 15 км от станции «Тульская». Кроме того, карантин по болезни женщина нарушила не в первый раз. Камеры фиксировали ее нахождение на улице за пять дней до этого.

Ранее в этот же день в ГУ МВД России по Москве сообщили, что возбуждено дело из-за участия в несанкционированной акции больных COVID-19, которые нарушили карантин и создали угрозу для массового заболевания людей.

Накануне стало известно, что всего за различные правонарушения во время несанкционированной акции, прошедшей в Москве, к административной ответственности уже привлекли более 260 человек.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Согласно данным приложения «Социальный мониторинг», в столице на незаконную акцию пришли 19 человек с коронавирусом.

Вместе с тем 22 января главный санитарный врач Москвы Елена Андреева допустила, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации. По ее словам, в течение 10–12 дней в столице проявится всплеск заболеваемости COVID-19, из-за которого придется вновь ужесточить ограничения.

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