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Курчатовский институт предложил Белоруссии сотрудничество в сфере мирного атома

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Руководство Курчатовского института пригласило белорусскую Национальную академию наук (НАН) к сотрудничеству в сфере мирного атома, которое может стать прорывным направлением взаимодействия ученых двух стран. Об этом в пятницу, 29 января, заявил журналистам посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

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«Беларусь, ставшая страной мирного атома, имеет особое приглашение от Курчатовского института к проведению совместных куда более масштабных исследований», — сказал дипломат в НАН.

По его словам, российские ученые пригласили НАН «к принципиально иному уровню взаимодействия на ближайшие годы», которое позволит добиться «прикладного экономического эффекта» для Белоруссии.

Мезенцев подчеркнул, что потенциал сотрудничества между учеными двух стран позволяет говорить о том, что оно может стать «прорывным форматом». Он уточнил, что в настоящее время ответ за белорусскими учеными.

Помимо этого посол сообщил о планируемом визите в Москву большой команды ученых во главе с председателем президиума НАН Белоруссии академиком Владимиром Гусаковым. Также готовится встреча на площадке Курчатовского института.

Мезенцев среди прочего напомнил о взаимодействии белорусских и российских ученых при строительстве Белорусской АЭС. «Технологии обеспечения гарантированной безопасности станции отрабатывались на национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» во взаимодействии со специалистами «Росатома», — сказал он.

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Тогда в ходе телефонного разговора была также затронута тематика противодействия коронавирусной инфекции.

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