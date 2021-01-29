Более 450 пожаров произошло в Хабаровском крае с начала 2021 года

На территории Хабаровского края с начала 2021 года произошло более 450 пожаров. В регионе продолжаются профилактические рейды по соблюдению требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России, большая часть возгораний зафиксирована в домах и квартирах. От огня и дыма погиб 21 человек, в том числе два ребенка, что выше показателя 2020 года на тот же период в полтора раза, уточняет ИА AmurMedia.

Более 160 возгораний приходятся на краевую столицу, Хабаровск. Городские власти совместно с инспекторами Госпожнадзора ведут активную работу с населением, чтобы избежать трагедий.

В целом профилактическая деятельность проходит на территории всего региона. С начала года уже выполнено более 230 рейдов и обходов, свыше 60 сходов граждан, проинструктировано более 1 тыс. человек.

В домах одиноких пенсионеров и инвалидов, многодетных семей, особенно тех, кто проживает в деревянных домах, сотрудники МЧС устанавливают дымовые извещатели. Спасатели отмечают, что купить прибор в торговой сети и установить его могут все желающие.