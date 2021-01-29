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Власти Петербурга задумались над снятием ограничения на работу общепита ночью

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Власти Санкт-Петербурга обсуждают снятие запрета на работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00. Об этом рассказал ТАСС вице-губернатор города Евгений Елин в пятницу, 29 января.

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«В настоящее время снятие этих ограничений обсуждается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Елин не уточнил, когда примут окончательное решение по этому вопросу.

Ограничения на работу баров и ресторанов в Санкт-Петербурге действуют с октября 2020 года.

В конце 2020 года предприятиям общественного питания в Северной столице разрешили с 4 по 31 января работать с 6:00 до 23:00. Аналогичный режим действует и для предприятий общепита в торговых центрах, но при соблюдении двух условий. Первое — они обязаны иметь отдельный вход с улицы. Второе — не обладать сквозным доступом в другие помещения ТЦ.

4 декабря в городе вступили в силу новые ограничения. Приостанавливалась работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны были закрыты.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, власти собираются совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность снятия некоторых ограничений, введенных в городе из-за коронавируса, на фоне снижения показателей заболеваемости.

«Расслабляться не надо, нам надо прежде всего увеличить объемы вакцинации и получит коллективный иммунитет», — приводит слова чиновника Пятый канал 29 января.

Ранее в этом же месяце Беглов отмечал, что ограничения, введенные на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19 в городе.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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