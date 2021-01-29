Украина, Польша и Литва назвали условие для диалога с Лукашенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 29 января о готовности Украины, Польши и Литвы к общению с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, но на условиях взаимного уважения.

«Мы бы хотели, чтобы Белоруссия присоединилась и превратила «Люблинский треугольник» (трехсторонняя платформа для сотрудничества между Польшей, Украиной и Литвой. — Ред.) в «Люблинский квадрат». Но время для этого еще не пришло», — приводит сайт «Европейская правда» слова Кулебы с онлайн-брифинга после первого заседания глав МИД «Люблинского треугольника».

Он отметил, что предметом разговора на данный момент может стать всё, что прекратит насилие в Белоруссии и обеспечит демократические перемены в стране.

По его словам, разговор с Лукашенко можно вести, но только на условиях взаимоуважения. «Навязываться мы не будем», — заверил Кулеба.

Он добавил, что к встрече глав МИД Украины, Польши и Литвы присоединилась также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, и, по его словам, они выслушали ее мнение и просьбы, касающиеся ситуации в Белоруссии.

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств сообщил, что некоторые послы из стран Европейского союза распространяют в республике информацию антигосударственной направленности.

В начале декабря 2020 года Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии проводят циничную политику в отношении Белоруссии и ведут себя оголтело.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий лидер государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.