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Иран одобрил «Спутник V» для экстренного использования

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Иран зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», одобрив ее только для экстренного использования. Об этом сообщается в официальном Twitter вакцины в пятницу, 29 января.

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«Иран одобрил вакцину «Спутник V» для экстренного использования», — отмечается в сообщении.

Ранее, 26 января, вакцина прошла регистрацию в Иране.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат прошел быструю регистрацию более чем в 25 государствах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения сертифицирует российскую вакцину от этой инфекции в скором времени.

Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, в стране произвели уже 8,2 млн доз вакцин от COVID-19, в медицинские организации направили 2,7 млн доз.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Она стала первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев — 100%.

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