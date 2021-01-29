Песков заявил об отсутствии на повестке вопроса о вхождении Донбасса в РФ

В Кремле не обсуждается тема вхождения Донбасса в состав России. Об этом в пятницу, 29 января, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал высказывание Маргариты Симоньян, которая 28 января на форуме «Русский Донбасс» в Донецке призвала включить территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.

При этом, говоря о том, на каких условиях Россия готова включить регион в состав страны, Песков снова отметил, что «ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит».

Также представитель Кремля заявил, что РФ занимает «последовательную ответственную позицию» по защите интересов русскоязычного населения Донбасса.

Отвечая на вопрос журналистов о названии форума «Русский Донбасс», Песков сказал, что «здесь ничего слух не режет».

В ноябре прошлого года главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что не видит перспектив для военного решения ситуации в Донбассе.

В апреле 2014 года, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, в Донбассе провозгласили ЛНР и ДНР.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных республик. Киев неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает.

Переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в «нормандском формате».