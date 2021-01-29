Лукашенко пообещал к лету рассмотреть жалобы от пострадавших в ходе протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 января на встрече со студенческой молодежью заявил, что все жалобы от пострадавших во время протестов будут рассмотрены к лету.

«Мы эти жалобы объединили. Они находятся под контролем определенных групп следователей. То есть они не разбросаны по всей стране. И мы их рассматриваем», — приводит агентство «БелТА» слова Лукашенко.

Он отметил, что подобных жалоб несколько сотен. Половину из них, по словам главы государства, уже разобрали.

«Если честно, я не знаю детально, в какие часы и дни это будет завершено, но я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами», — добавил президент.

Накануне Лукашенко в ходе совещания по вопросам совершенствования законодательства заявил, что готов и впредь защищать страну, если надо «на танке, БМП, с автоматом в руках». Он подчеркнул, что в период протестов в стране действия властей Белоруссии были направлены на защиту государства.

В середине января президент Белоруссии призвал граждан страны извлечь уроки из событий, которые произошли в республике после выборов главы государства.

В декабре 2020 года Лукашенко выразил мнение, что молодежь «услышит голос разума» и будет благодарна тем, кто в непростое для страны время сохранил независимость республики.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа 2020 года после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в митинги по всей стране.