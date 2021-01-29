«Победа» с 5 марта начнет летать из Минеральных Вод в Стамбул

Авиакомпания «Победа» с 5 марта начнет выполнять регулярные рейсы из Минеральных Вод в турецкий Стамбул. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

«Полеты в Стамбул начнутся из Минеральных Вод 5 марта 2021 года и будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям», — говорится в сообщении пресс-службы.

Продажа билетов уже открыта. Как отмечается, это первое международное направление из аэропорта Минвод. В настоящее время «Победа» летает в Турцию из Москвы, Казани и Уфы.

Накануне сообщалось, что с 8 февраля возобновятся международные перелеты из аэропортов Минеральных Вод, а также Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме этого, Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались. В частности, полеты в Турцию были возобновлены с 1 августа.