Mitsubishi прекратит продажи в России спортивной версии Outlander

Японская компания Mitsubishi объявила о скором прекращении продажи на российском рынке спортивной версии кроссовера Outlander под названием GT. Об этом 29 января сообщает пресс-служба японского бренда.

Отмечается, что на сегодняшний день в официальные российские дилерские центры Mitsubishi поступила последняя партия автомобилей Outlander GT. О причинах завершения продаж версии не сообщается.

Сборка Mitsubishi Outlander GT осуществлялась на российском заводе бренда в Калуге. Автомобиль комплектуется трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 220 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

27 января сообщалось, что Mitsubishi раскрыла технические характеристики обновленного кроссовера Eclipse Cross, который появится на российском рынке в апреле.

Автомобиль будет доступен в России в трех комплектациях. Две версии оснащены новым двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. Третью версию предложат с турбированным бензиновым мотором объемом 1,5 л. Мощность силового агрегата составляет 150 л.с.