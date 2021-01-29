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Во Франции уровень смертности от ДТП достиг рекордного минимума

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Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий во Франции в 2020 году снизился до рекордно низкого для страны показателя в 2550 человек. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает BFMTV со ссылкой на управление безопасностью дорожного движения.

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«Это впечатляющее снижение по сравнению с 2019-м: на 700 смертей меньше, снижение смертности на дорогах на 21,4% на фоне ограничений, введенных в связи с кризисом здравоохранения», — говорится в коммюнике, распространенном ведомством.

По его данным, во время первого карантина по коронавирусу, введенного во Франции в апреле прошлого года, произошло снижение интенсивности движения на автодорогах на 75%. Вместе с этим в 2020 году число ДТП, повлекших за собой телесные повреждения, стало меньше на 19,7%, а пострадавших при них — на 20,9%. Число погибших в авариях водителей также уменьшилась на 23% — за год погибло 1243 человека.

Тем не менее такое резкое снижение смертности в авариях не коснулось пешеходов, велосипедистов, пользователей самокатов с моторами и другой легкой техники. За год во Франции погибли 389 пешеходов (на 94 человека меньше, чем в предыдущем году), 174 велосипедиста (снижение на 13) и восемь пользователей легких транспортных средств.

Никаких изменений, по данным ведомства, не отмечается в показателях смертности водителей грузовиков. За 2020 год, как и за 2019-й, погибли 35 человек. По мнению экспертов, это обусловлено тем, что и в условиях общего запрета на перемещение населения по стране во Франции активно продолжились перевозки товаров и других грузов.

1 декабря 2020 года на востоке Франции 20 человек пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса. В салоне находились дети в возрасте от 5 до 13 лет. Двое несовершеннолетних получили серьезные ранения, один из них был экстренно госпитализирован.

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