СК Белоруссии подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками

В управлении Следственного комитета по Минску сообщили, что исполнителя Тиму Белорусских задержали с наркотиками в одном из игровых клубов города в ночь на 6 января. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Екатерину Гарлинскую.

По ее словам, сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружен гашиш массой 0,4 г. На уточняющий вопрос относительно личности задержанного Гарлинская подтвердила, что это был исполнитель Тима Белорусских.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Сам исполнитель опроверг информацию о своем домашнем аресте из-за хранения наркотиков. На эту тему он записал видеообращение на своей странице в Instagram.

«В общем, ребятки, заявляю вам открыто в лоб о том, что всё, что вы читаете, — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Всё как всегда, я не знаю. Поэтому, ребятки, наркотики — это плохо, надо понимать, в любом случае. Поэтому не знаю, что вы там почитали, но расходимся», — сказал исполнитель.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Тиму Белорусских задержали в Минске, у него нашли 2 кг гашиша. Как сообщал Telegram-канал NEXTA, исполнитель находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Тима Белорусских стал популярен в 2019 году после выхода песен «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка». Его клипы набрали более 100 млн просмотров на YouTube. Является одним из самых прослушиваемых исполнителей среди белорусской и российской аудитории.