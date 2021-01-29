Гвинея второй в Африке зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Гвинея стала второй страной в Африке, которая зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщается 29 января на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Препарат <...> пользуется высоким доверием наших партнеров в Республике Гвинея. Прививку вакциной «Спутник V» получил президент республики Альфа Конде. Мы приветствуем решение регулятора об одобрении вакцины», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 января выразил надежду, что Всемирная организация здравоохранения сертифицирует российскую вакцину от коронавируса в самое ближайшее время.

26 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дмитриев сообщил, что «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах.

Первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» Алжир. Это произошло 10 января.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали в августе 2020 года.