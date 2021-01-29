Вильфанд пообещал москвичам сильный снегопад в воскресенье

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в пятницу, 29 января, рассказал о погоде в столице на ближайшие выходные.

По словам метеоролога, в субботу и воскресенье в городе ожидается незначительное похолодание и снег. При этом температура воздуха всё равно будет на семь градусов выше климатической нормы. Так, в дневные часы столбики московских термометров покажут около –3 градусов, а ночью — от –5 до –3 градусов.

Снег же пойдет в столице с ночи субботы, но он будет небольшим, а уже более сильный снегопад, по прогнозу специалиста, накроет город в воскресенье.

«Уже такой вполне заметный снегопад прогнозируется в воскресенье, ветер усилится до 17 м/с. В целом за три дня — пятницу, субботу и воскресенье — высота снега увеличится в Москве на 7–12 см», — цитирует его «Интерфакс».

При этом он отметил, что в воскресенье, несмотря на небольшой минус, из-за влажности и порывов ветра будет казаться, будто температура на улице ниже 10 градусов мороза.

Возвращение к «более-менее нормальной зиме», согласно прогнозам, произойдет в городе с наступлением февраля. При этом в ночь на 1 февраля в городе похолодает до минус 5–10 градусов, а днем ожидается от –4 до –2 градусов мороза.

«2 и 3 февраля ожидается дальнейшее похолодание, ночные температуры до –9...–14 градусов, дневные от 5 до 10 градусов мороза», — сказал он.

Ранее в этот же день в столичном метеобюро сообщили, что в первом месяце 2021 года в Москве выпало на 40% осадков больше климатической нормы.