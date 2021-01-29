В Сети сообщили о задержании Тимы Белорусских с 2 кг наркотиков

В Минске задержали популярного певца Тиму Белорусских, у него нашли 2 кг гашиша. Об этом в пятницу, 29 января, пишет Telegram-канал NEXTA.

По его данным, в настоящее время исполнитель находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

PR-директор Тимы Белорусских Юлия Громова отказалась комментировать информацию о задержании артиста, передает телеканал РЕН ТВ.

Тима Белорусских стал популярен в 2019 году после выхода песен «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка». Его клипы набрали более 100 млн просмотров на YouTube. Является одним из самых прослушиваемых исполнителей среди белорусской и российской аудитории.

25 апреля 2020 года сообщалось, что музыканта и певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.