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СК объявил в розыск Волкова за призывы участвовать в незаконных акциях

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Следственные органы заочно предъявили обвинение Леониду Волкову за вовлечение подростков в незаконные акции и объявили его в розыск. Об этом сообщила журналистам в пятницу, 29 января, официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

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По ее словам, Волкову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»).

Петренко также уточнила, что постановление о привлечении Волкова в качестве обвиняемого вынесено на основании собранных по делу доказательств. В частности, это лингвистическое исследование, которое установило в высказываниях призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в акциях.

Волков объявлен в розыск.

Расследование уголовного дела по факту вовлечения через интернет подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, продолжается.

О том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Волкова, стало известно 28 ноября. Уточнялось, что его обвиняют в том, что он склонял подростков к противоправным действиям во время митингов 23 января.

Следствие установило, что Волков знал об отсутствии согласований на проведение митингов в связи с эпидемиологической ситуацией, но, несмотря на это, разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в незаконных акциях в Москве и других городах страны.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций в России. Он подчеркнул, что «чрезмерные нарушения действующих законов» требуют «адекватной реакции в случае, если они будут иметь место».

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на незаконные акции. 20 января в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами стали дети в возрасте 12–14 лет.

Роскомнадзор предупреждал соцсети об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и 23 января. Тогда они удалили 89% призывов к детям участвовать в несогласованных акциях.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. По данным МВД, в Москве в них участвовали около 4 тыс. человек, включая несовершеннолетних. Следственный комитет 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

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