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Прокуратура направила в суд дело об истязании сиделкой 90-летней женщины

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Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в истязаниях 90-летней пенсионерки, сообщает в пятницу, 29 января, пресс-служба столичной прокуратуры.

«Никулинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней гражданки Республики Узбекистан <...> Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей», — говорится в сообщении.

19 октября сообщалось о заведении уголовного дела следователями ОМВД России по району Раменки города Москвы по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание».

В полицию с заявлением обратился 50-летний внук женщины с заявлением о возможных избиениях его бабушки сиделкой.

После проверки информация подтвердилась. Было установлено, что сиделка систематически избивала подопечную, которая ввиду тяжелого заболевания не могла попросить о помощи.

Дело было заведено по ст. 117 УК РФ «Истязание», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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