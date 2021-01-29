Два человека погибли при стрельбе возле стрип-клуба в Пенсильвании

В американском штате Пенсильвания утром в пятницу, 29 января, произошла стрельба возле одного из местных стрип-клубов. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным полицейского управления округа Аллегейни, жертвами инцидента стали два человека, еще трое были ранены. Их госпитализировали в окружные медучреждения.

Деталей произошедшего, как и имен пострадавших, в полиции не привели.

24 января в результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела убитых и раненого подростка. Правоохранители полагают, что речь идет о предумышленном убийстве. К расследованию подключили ФБР.

На следующий день СМИ сообщали, что в совершении преступления подозревают подростка, однако не уточнялось, идет ли речь о том юноше, которого обнаружили на месте расправы.