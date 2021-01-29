Тунис введет семидневный карантин для иностранных туристов

Власти Туниса решили отправлять на карантин прибывающих иностранных туристов. Об этом сообщили в пятницу, 29 января, в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Минздрав республики объявил, что с 1 февраля 2021 года все путешественники должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Также они за свой счет обязаны пройти семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов.

После самоизоляции приезжие должны будут сдать еще один платный анализ на COVID-19, передает НСН. Если он окажется отрицательным, отдыхающие смогут покинуть специальную гостиницу.

В Тунисе зарегистрировано около 200 тыс. подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 6 тыс. зараженных.

Ранее в этот же день вице-президент АТОР, руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский заявил, что рисков срыва нового летнего туристического сезона в России из-за пандемии нового коронавируса в 2021 году нет.

В ассоциации отметили всплеск раннего бронирования туров по стране, в частности на черноморском побережье, что связано с началом массовой вакцинации от коронавируса и постепенным снятием ограничений, введенных ранее из-за пандемии.