В Госдуме предложили увеличить штрафы за незаконное ношение полицейской формы

Инициатива по увеличению штрафов за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы может быть принята до конца весенней сессии, сообщил в пятницу, 29 января, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Мы готовим инициативу, которой предложим установить повышенную ответственность за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы, если это сопровождается какими-либо фейковыми действиями и заявлениями», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил депутат, на данный момент штраф за то, что «человек купит в военторге форму сотрудника полиции и будет около метро рассказывать, что не соответствует действительности, составляет 1,5 тыс. рублей». По мнению Хинштейна, так быть не должно.

Штраф планируется увеличить, его размер будет обсуждаться, подчеркнул он.

«Я думаю, речь пойдет о каких-то более осязаемых цифрах», — уточнил он, добавив, что закон, скорее всего, планируется принять в весеннюю сессию.

В январе прошлого года в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поступило предложение о запрете свободной продажи полицейской формы.