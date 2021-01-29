Минкульт Украины внес еще пять российских артистов в черный список
Министерство культуры и информационной политики Украины дополнило список российских артистов, которым запрещен въезд в страну, еще пятью именами. Об этом ведомство в пятницу, 29 января, пишет на своем официальном сайте.
«В министерство культуры и информационной политики поступили письма от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ — Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана. Соответствующими приказами Минкульт включил российских артистов в перечень», — говорится в сообщении.
В настоящий момент перечень включает в себя 164 человека.
25 января в списке оказались певицы Алина Апина и Юлия Глебова. 22 декабря 2020 года ведомство включило в этот список российского актера Алексея Гуськова.
В 2015 году украинский минкульт создал черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. Перечень постоянно пополняется.