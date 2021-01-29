МВД попросило отправить брата Навального и Соболь под домашний арест

МВД России просит Тверской суд Москвы отправить под домашний арест брата блогера Алексея Навального Олега и еще четверых фигурантов дела о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции, прошедшей в столице 23 января.

Речь идет о юристе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любви Соболь, лидере профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координаторе штаба Навального Олеге Степанове.

«В суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит в пятницу, 29 января, ТАСС сообщение суда.

Ранее в этот же день следствие заочно предъявило обвинение руководителю сети региональных штабов Навального Леониду Волкову за вовлечение подростков в несанкционированные акции и объявило его в розыск.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Вдобавок к этому выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций были больны COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Кроме того, уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Именно в рамках расследования дела, возбужденного по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), 27 января в квартире Навального на Люблинской улице прошел обыск. В помещении в этот момент находился его брат Олег.

Кроме того, сообщалось, что обыски в рамках уголовного дела проводятся не только у Навальных, но и у некоторых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, более чем по 10 адресам.

При этом одна из подозреваемых в совершении преступления по аналогичной статье — Любовь Соболь была задержана непосредственно в ходе несанкционированной акции в Москве. На следующий день Тимирязевский районный суд столицы оштрафовал ее на 20 тыс. рублей за нарушение правил организации или проведения митинга.