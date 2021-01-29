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Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение

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Информация о тотальном переходе всех российских школ на шестидневное обучение не соответствует действительности. Об этом сообщила в пятницу, 29 января, пресс-служба Минпросвещения.

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«Информация <…> распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности. Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий Законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется», — уточнила пресс-служба в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ».

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее уже объяснял, что у школ есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса, чтобы ученики осваивали учебную программу и учебный план, а также не подвергались чрезмерным нагрузкам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, передает «Газета.ru».

Как подчеркнули в пресс-службе министерства, рекомендации по ведению учебного процесса в условиях пандемии, а также варианты механизмов для его организации направлены во все регионы России.

«Министерство еще раз призывает родительское сообщество пользоваться максимально достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты министерства в социальных сетях, а журналистское профильное сообщество внимательнее работать с источниками информации и интерпретациями», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 января, Кравцов рассказал, что российские школы смогут сами принимать решение о введении шестидневного обучения. Он подчеркнул, что это решение будет приниматься исходя из ситуации в той или иной школе или результатов срезов знаний учащихся.

С 18 января большинство школ в России вернулись к очной форме обучения. По данным Минпросвещения, к данному режиму вернулось свыше 97% российских школьников.

До этого, 15 января, министр просвещения напомнил, что у родителей школьников есть право выбирать между очной и дистанционной формами обучения.

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