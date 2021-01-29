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Минздрав рекомендовал госпитализировать пожилых людей с COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, даже с профилактической целью. На эту тему он высказался в пятницу, 29 января.

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«Сегодня у нас достаточно коечного фонда. Лучше госпитализировать раньше –- и даже категорию старше 80 лет. Ничего страшного при заболевании положить, даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжелых», — отметил Мурашко в беседе с журналистами.

28 января президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает, однако расслабляться еще рано. Глава государства отметил, что количество заболевших и выздоравливающих сокращается.

Путин также напомнил о начале массовой вакцинации, которая стартовала в России 18 января. Вакцинация от коронавируса должна выйти на показатели прививочной кампании от гриппа, подчеркивал президент.

Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», который стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса.

Кроме этого, зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», третья российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте.

За минувшие сутки в России зафиксировано 19 238 новых случаев заболевания. Общее количество выявленных случаев инфекции в стране с начала пандемии достигло 3 813 048. Полностью выздоровели 3 255 462 человека, скончались 72 185 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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