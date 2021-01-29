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В Белом доме описали разговор Байдена с Путиным

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу, 29 января, рассказала, какой характер носил разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

«У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», — заявила пресс-секретарь.

Владимир Путин и Джо Байден впервые провели переговоры по телефону 26 января. В ходе беседы лидеры стран обсудили сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).

После общения с Байденом Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. Госдума и Совет Федерации 27 января ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.

Подписать закон о ратификации соглашения российский лидер планирует сразу после его получения, сообщил 28 января его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков отметил, что продление ДСНВ не является достаточным шагом для реального укрепления глобальной безопасности. Замглавы ведомства отметил, что необходима систематическая работа по этому направлению.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок истекает в феврале текущего года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако ранее США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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