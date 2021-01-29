Экс-совладельца Балтийского банка Исаева задержали во Франции

Бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, который находится в международном и федеральном розыске по уголовным делам о хищении в кредитной организации, задержали во Франции. О этом заявил ТАСС зампред правления Альфа-банка (санирует «Балтийский») Владимир Сенин в пятницу, 29 января.

«Согласно нашей информации, 23 декабря 2020 года на территории Франции Андрей Валентинович Исаев был задержан по запросу Генеральной прокуратуры РФ в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке», — сказал Сенин.

ТАСС ознакомился с копией письма МВД России в прокуратуру Санкт-Петербурга от 24 декабря 2020 года, подтверждающего факт запроса об аресте Исаева и направил запрос в соответствующие ведомства.

Агентство отмечает, что Исаева объявили в розыск по делу о выводе активов из Балтийского банка. В числе других активов Исаева к Альфа-банку перешел известный в Санкт-Петербурге «Дом Зингера».

По данным финансовой организации, Исаев до лета 2020 года сохранял контроль над ЗАО «Зингер» и ООО «Петербургское агентство недвижимости».

В Альфа-банке предполагают, что договорные отношения выстроены так, что через «компании-прокладки» утекает существенная часть денег. Таким образом, Исаев продолжает получать средства с аренды «Дома Зингера» несмотря на то что он уже не является его собственником и находится в международном и федеральном розыске.

В банке подчеркнули, что «в любом случае в «Доме Зингера» по-прежнему будет располагаться книжный магазин, который останется открыт для всех».

Балтийский банк начал свою работу в 1989 году, основными его акционерами были предприниматели из сферы недвижимости — Исаев и Олег Шигаев. Они владели по 48,99% акций.

В 2013 году между ними разгорелся корпоративный конфликт, который негативно повлиял на состояние кредитной организации. Они попытались продать банк, но не нашли покупателя. В 2014 году в «Балтийском» начались финансовые проблемы.

Тогда Центробанк решил санировать его при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Оздоровление провел Альфа-банк, которому АСВ выдало на эти цели 57,4 млрд рублей в кредит на 10 лет.

Процедуру оздоровления завершили в июне 2019 года. Санатор получил 70% клиентов «Балтийского», 41 отделение на Северо-Западе и банкоматную сеть.