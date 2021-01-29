Жителей Оренбургской области предупредили об ухудшении погоды

Госавтоинспекция Оренбургской области просит водителей отказаться от дальних поездок в выходные. Ситуацию на дорогах затруднит снегопад и гололед.

Согласно прогнозам, осадки начнутся 29 января в большинстве районов. Синоптики сообщают о мокром снеге и мороси. В центральных и западных районах возможно налипание мокрого снега, а также гололед. Об этом пишет 56orb.ru. В южных и западных районах усилится ветер.

30 января синоптики прогнозируют морось и мокрый снег, а также туман. 31 января ветер усилится до 16 м/с. На северо-востоке Оренбургской области похолодает до –20 градусов.

Ранее сообщалось, что в январе в Москве норма осадков оказалась превышена на 40%. Наиболее снежным днем синоптики назвали 14 января, когда высота снежного покрова сразу выросла на 10 см. Еще один снегопад в столице прогнозируют 31 января.