С 8 февраля вузы Минобрнауки вернутся к очному обучению

Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Об этом говорится в приказе Минобрнауки, опубликованном на сайте министерства 29 января.

Ректорам поручено подготовить университеты и институты к приему студентов и обеспечить меры профилактики распространения коронавируса. В частности, всем необходимо носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Кроме того, при входах в здание, санузлы и столовые должны быть размещены антисептики. Также при входе будут измерять температуру тела. Аудитории во время перерывов необходимо будет проветривать.

В силу приказ вступает с 7 февраля, однако по факту высшие учебные заведения вернутся к очному режиму обучения с 8 февраля.

Президент России Владимир Путин 25 января в ходе встречи с учащимися вузов заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В конце декабря 2020 года в Минобрнауки признали, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного. Тогда Фальков также заверял, что переход к удаленной форме обучения является вынужденной необходимостью. Сообщалось также, что вопрос о снижении стоимости обучения будет проработан.

На дистанционный режим обучения московские студенты перешли с 13 ноября 2020 года.