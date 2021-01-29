Названа возможная причина ДТП с министром культуры Алтайского края

Причиной дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае, в результате которого от полученных травм скончалась замминистра культуры региона Галина Кубрина, могла стать неисправность тормозной системы грузовика. Об этом сообщается в пятницу, 29 января, на сайте прокуратуры региона.

«Сегодня, 29.01.2021 года, в Троицком районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Хендай» и грузового погрузчика. По предварительным данным, водитель погрузчика из-за неисправности тормозной системы выехал на федеральную трассу, где в это время двигался автомобиль «Хендай», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре отметили, что сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ее ход контролируется прокурором Троицкого района.

Авария произошла ранее в пятницу на трассе Барнаул–Бийск в Троицком районе. В автомобиле находились министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков.

Они направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.

В результате ДТП Безрукова получила переломы, Зыков — ушиб, обоих направили на амбулаторное лечение. Кубрину же в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение краевой больницы, в этот же день она скончалась.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства.