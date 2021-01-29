Карантин по бешенству ввели в одном из районов Тюменской области

Карантин по бешенству объявили в Ишимском районе Тюменской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Опасное заболевание выявлено в деревне Синицына. Карантин продлится до 27 марта, сообщает Megatyumen.ru. Во время действия ограничительных мероприятий местным жителям запрещено вывозить животных за пределы деревни, а также торговать животными.

Кроме того, до конца марта в населенном пункте запрещены отлов диких животных и проведение выставок домашних питомцев.

27 января сообщалось о нападении бешеного волка на овец в Сорокинском районе. С животным расправился владелец стада. Мужчине, получившему рану на ноге, и еще двум местным жителям, которые помогали справиться с агрессивным животным, назначили антирабическую вакцину.