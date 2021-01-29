Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе начнет работать 30 января

Российско-турецкий центр мониторинга по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе начнет работать в Агдамском районе 30 января. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

В центре будут работать 60 русских и 60 турецких военнослужащих. Мониторинг будет вестись, в том числе, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточняет НСН.

В конце декабря прошлого года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона направила 60 представителей военного персонала в Азербайджан в рамках реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 декабря объявил о создании российско-турецкого мониторингового центра по Нагорному Карабаху в Агдаме, который перешел под контроль Баку.

В начале декабря Москва и Анкара завершили переговоры о совместном центре по Карабаху и подписали соглашение по порядку развертывания и функционирования совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в этом регионе.

9 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике с 10 ноября. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона, возвращение беженцев в НКР и создание центра мониторинга, в который будут сообщать о соблюдении режима перемирия и направлять жалобы жители региона.